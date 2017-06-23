Турчинов надеется, что депутаты введут визы для россиян до ухода на каникулы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов надеется, что Верховная Рада примет закон о введении визового режима для россиян до ухода на каникулы. Об этом он заявил во время брифинга в Полтаве, передает 112 Украина.

"Безусловно, это (визовый режим с РФ, - ред.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС, - ред.). Но я надеюсь, Верховная Рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - отметил Турчинов.

Напомним, министерство иностранных дел Украины поддерживает введение визового режима с Россией и не исключает в будущем введение въезда для россиян по биометрическим паспортам.

При этом в министерстве отмечают, что в случае принятия такого решения украинцы, работающие в РФ, могут захотеть получить российское гражданство.