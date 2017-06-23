Минобороны: Официальных договоренностей о "хлебном перемирии" пока нет

Окончательной договоренности о введении с 24 июня режима прекращения огня в Донбассе на время уборки урожая пока не достигнуто, однако Киев надеется, что соответствующее решение будет согласовано.

Об этом сказал на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает Укринформ.

"Ведутся разговоры и намерения ввести это перемирие, но окончательного решения и согласования пока не достигнуто. Будем ждать и надеяться, что наконец перемирие будет соблюдаться и другой стороной", - отметил Лысенко.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе поддержала обращения местных советов о соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что соблюдение режима тишины вдоль всей линии соприкосновения на время уборки урожая должно действовать с 24 июня по 31 августа.