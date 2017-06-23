Тука: Принятие закона о деоккупации Донбасса не приведет к мобилизации

Законопроект о деоккупации Донбасса, в случае принятия документа, не приведет к мобилизации.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает ТСН.
По его словам, законопроект не предусматривает новых волн мобилизации.
Тука заверил, что закон про деоккупацию Донбасса не означает полномасштабной войны.
В преамбуле закона четко указано о приверженности мирному решению проблемы.
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Напомним, журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". Его текст пока что состоит из преамбулы и шести пунктов.