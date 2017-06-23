Портрет страны. Ключевые тренды в украинской политике

В мае этого года социологическая группа "Рейтинг" провела по заказу Фокуса масштабное исследование общественного мнения по поводу некоторых аспектов жизни и перспектив страны, а также отношения граждан к политике, государственным институтам и к ключевым инициативам власти.

На вопросы нашей анкеты ответили 3000 человек по всей Украине, включая свободные районы Донецкой и Луганской областей. С точки зрения социологии это полностью репрезентативная выборка, ведь обычно для получения среза общественных настроений социологи опрашивают не более 2000. Таким образом, мы располагаем точным знанием о том, что на самом деле думают люди о происходящем в стране по итогам первого полугодия 2017-го. Тем не менее для получения наиболее глубокого анализа мы также воспользовались данными других исследований социологической группы "Рейтинг", проведённых в тот же период и находящихся в публичном доступе.

Мы планируем проводить подобные исследования не реже одного раза в год, а в период избирательных кампаний и чаще — чтобы читатели Фокуса располагали объективной информацией, которая позволит им формировать своё собственное мнение по поводу актуальных социально-экономических вопросов и тех решений проблем, которые предлагаются властью и оппозицией. Или не предлагаются. С этого, собственно, и начнём.

Исходя из полученных нами данных, самой тревожной проблемой сегодняшней Украины является острейший кризис доверия общества к политике вообще и государственным институтам в частности.

Конечно, на "личном уровне" люди страдают в первую очередь от бедности. Низкий уровень зарплат и пенсий на фоне растущих цен на ЖКХ и потребительские товары привёл к тому, что почти треть граждан вынуждена экономить на еде и почти половина населения экономит на вещах первой необходимости, в том числе на обычной одежде и обуви.

Так плохо украинцы не жили с 1990-х – времени распада СССР и последовавших за ним экономического коллапса и гиперинфляции.

17% украинцев одобряет деятельность президента

На фоне такого массового обнищания достаточно наивно выглядят надежды власти улучшить свои электоральные рейтинги за счёт незначительного повышения доходов граждан. Конечно, люди осознают, насколько война с Россией усугубляет проблемы в экономике. Но куда большую меру ответственности они возлагают на действующую власть. И когда подавляющее большинство граждан описывает ситуацию в своей стране словами "хаос" и "развал", то власти следует иметь в виду, что причиной этого люди считают в первую очередь непрофессионализм и коррупцию именно этой власти. И лишь на второе место те же самые граждане ставят агрессию Путина в Донбассе. Таким образом, несмотря на все пропагандистские усилия, для украинцев достаточно очевидно, кто и что является главной угрозой для будущего страны и народа.

Ни массовые задержания ГПУ чиновников режима Януковича, ни отдельные показательные аресты НАБУ нынешних госслужащих и политиков не убеждают общество в том, что борьба с коррупцией имеет системный, а не имитационный характер.

Результатом становится девальвация доверия ко всем государственным институтам без исключения — как старым, так и новым. Причём самые негативные оценки получают Верховная Рада, президент и правительство во главе с премьером, что свидетельствует о недоверии граждан к государственной системе как таковой. Безусловно, это отношение связано с конкретными людьми, занимающими данные кресла. Но, к сожалению, нет никаких оснований утверждать, что с приходом новых людей в здания на Грушевского и Банковой доверие общества будет восстановлено.

Дело в том, в украинской политике вообще системный дефицит новых людей. И на это есть несколько причин — как естественных, так и искусственно создаваемых властью.

Руководители Администрации президента и партий "властного консорциума" могут продолжать реализацию сценария по подготовке выхода во второй тур президентских выборов Петра Порошенко в паре с "удобным" кандидатом от Оппозиционного блока. Собственно, этот же сценарий относится и к стратегии избирательной кампании в Верховную Раду. В его рамках партии власти пытаются консолидировать вокруг себя национально-патриотических избирателей инициативами по декоммунизации, форсированной украинизации, визовому режиму с Россией и другими общественно-резонансными действиями.

Подобная деятельность направлена на сплочение не только потенциального электората власти, но, естественно, и их оппонентов. А это заставляет предполагать если и не координацию, то, как минимум, согласованность политической игры якобы "реформаторов" и якобы "реваншистов". В рамках этого сценария вполне понятными и объяснимыми становятся действия власти по информационному блокированию и прямому административному давлению на те партии, которые потенциально могут стать альтернативой как партиям власти, так и единственному признаваемому той же властью наследнику Партии регионов.

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Инфографика: Елизавета Букреева

Погром УКРОПа в 2015 году и нынешние провокации против "Видродження", "мусорная" блокада Львова, бьющая по рейтингу "Самопомочи", и системная дискредитация других либералов — всё это печально напоминает приснопамятные усилия по сколачиванию "широкой коалиции" между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. Но желаемый результат — как в сценарии очередных или внеочередных выборов парламента или президента, так и в сценарии возможной конституционной реформы с переходом к избранию президента Верховной Радой — исходя из общественных настроений, будет столь же печальным.

Действительно, половина страны хочет досрочных выборов. Но это не означает, что люди готовы привести к власти старых персонажей. Поскольку ещё большее количество граждан считает, что пришло время массовых протестов. И почти столько же людей, сколько готово прийти на избирательные участки, готово выйти на улицы для борьбы против той государственной системы, которая не представляет и не защищает их интересы. Результаты социологических опросов показывают, что система утратила обратную связь, чиновники и политики не хотят слышать общество и не в состоянии разговаривать с ним на нормальном языке обычных людей.

Зато те, кто этой способностью к живому общению обладает, стремительно наращивают или могут в ближайшее время существенно нарастить своё общественно-политическое влияние.

Именно живым общением и откровенным обсуждением любых вопросов объясняется, в частности, феномен Вадима Рабиновича. Недавно почти забытый политик времён ещё первого срока президентства Леонида Кучмы буквально за два года прорвался в топ-5 электоральных лидеров. Причём, по оценкам социологов, потенциал его роста далеко не исчерпан — и не только на востоке, но и в центре, в Киеве, и перспектива выхода во второй тур выборов президента может стать для него вполне реальной.

Другим примером политика, удержавшего и укрепляющего свои позиции за счёт непосредственного и открытого общения с гражданами, является Борислав Берёза. Его поддержка в Киеве практически не изменилась с момента выборов мэра столицы и может стать достаточно прочной основой как для успешного столичного, так и, возможно, общенационального политического проекта.

65% украинцев называют причиной нынешней ситуации непрофессионализм и коррупцию власти

И Вадим Рабинович, и Анатолий Гриценко, и Борислав Берёза в глазах общества являются "внесистемными" политиками — они не ассоциируются ни с действующей властью, ни с "официальной" оппозицией.

Но общей для них является также ещё одна особенность — на этот раз негативная. Их рейтинги имеют исключительно личный характер. Граждане видят в них "живую" альтернативу косной, омертвевшей системе и "профессиональным" политикам. Но, как показывает опыт вот уже нескольких подряд украинских выборов, личного рейтинга недостаточно. Нужны партийные структуры, проникающие в самую глубину общества — вплоть до районов и сёл. Смогут ли альтернативные политики создать такие структуры или опереться на идейно близкие такие же альтернативные партии — вопрос открытый, особенно в условиях явного противодействия власти появлению любых альтернатив в принципе. Тем не менее даже в этой весьма "токсичной" среде такие партии, как "Видродження", "УКРОП" или "Рух нових сил", опирающиеся на местных депутатов, активистов или депутатов Верховной Рады по мажоритарным округам и имеющие за счёт этого достаточно развитые структуры, сохраняют своё электоральное ядро. Именно такие партии "подпирают" список проходных партий и почти наверняка смогут получить или улучшить своё представительство в парламенте и органах местного самоуправления. Остановить их смогут лишь открытые и жёсткие политические репрессии, на которые власть, с учётом мнения Запада, явно пойти не сможет.

С точки зрения мирового кризиса традиционных политических систем, в Украине не происходит ничего необычного. В самых развитых странах Запада люди так же стремятся к фундаментальным переменам, к смене замкнувшихся в себе правящих элит, к радикальному переформатированию политики и взаимоотношений между обществами и государствами.

Успехи Дональда Трампа в США, Эммануэля Макрона и его партии во Франции, а также менее известных у нас Беппе Грилло и движения "Пять звёзд" в Италии и партии "Еш Атид" в Израиле — всё это свидетельства не столько успеха конкретных личностей, сколько проявления борьбы живых людей за их естественные интересы с закостеневшими структурами. И политический опыт человечества говорит в пользу неизбежной победы живых над мёртвым. Что даёт надежду и Украине.