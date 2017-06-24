Оксана Сыроид госпитализирована с подозрением на панкреатит

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид была госпитализирована.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Самопомич".
Отмечается, что в субботу утром, 24 июня, Оксане Сыроид стало плохо. Впоследствии она была госпитализирована.
"У нее низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия), замедление работы сердца (брадикардия), пониженное давление (гипотония), а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 июня заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид объявила голодовку из-за нерешения проблем с вывозом львовского мусора.