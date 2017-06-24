Украина направила в МИД РФ ноту протеста по поводу приезда Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в оккупированный Крым, сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. "поездки" российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, визит противоречит Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН Территориальная целостность Украины A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополь A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, а также обязательствам по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.

Отметим, Путин в субботу, 24 июня, приехал с визитом в оккупированный Крым, где, в частности, посетил Международный детский центр "Артек".

Напомним, турпоток в оккупированный Крым упал на треть.