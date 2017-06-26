Украинский вопрос практически отсутствует в мировой повестке дня, - экс-посол ЕС в Киеве

Украина должна показать, что может быть частью решения мировых проблем

Глава представительства ЕС в Ватикане, бывший посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский констатирует, что украинский вопрос практически отсутствует в мировой повестке дня, и считает, что Украина должна найти возможность стать частью решения мировых проблем. Об этом он заявил в ходе пятого национального форума "Трансформация Украины" в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Последнее время я вижу Украину с дистанции, и украинская тема практически отсутствует в мировой дискуссии, мир сегодня занят большими конфликтами, которые угрожают... Вам нужно найти методы, как связать то, что происходит в Украине, с теми большими проблемами и показать, что Украина может быть частью решения, а не частью проблем", - сказал он.

Томбинский уверен, что европейские лидеры обеспокоены миграцией из стран Африки, борьбой с терроризмом и внутренними проблемами.

По его словам, ключевыми вопросами повестки дня Украины должны стать введение демократической подотчетности партий, последовательное строительство государственных институтов, реформирование сферы энергетики, обеспечение "повседневной" безопасности украинцев, борьба с коррупцией.

Он также обратил внимание на необходимость назначения новых членов Центральной избирательной комиссии.

"Это невозможно понять, что уже почти три года ЦИК работает без мандата", - отметил дипломат.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Украина вправе ожидать от Европейского Союза большего, поскольку заплатила за все свои успехи тяжелым трудом и даже кровью.