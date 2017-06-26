Фонд госимущества хочет продать Криворожскую ТЭЦ и Киевпассервис

Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытым предложением цены

Фонд государственного имущества включил Криворожскую теплоцентраль и Киевпассервис в перечень объектов групп В, Г, Е, которые подлежат продаже в 2017 году. ОБ этом сообщает пресс-служба Фонда.

"К продаже предлагаются по 100% акций обществ. Пакеты акций будут выставлены на конкурсы с открытым предложением цены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что условия продажи Криворожской ТЭЦ подлежат утверждению Кабмином.

Напомним, правительство рассчитывает получить в государственный бюджет по 17,1 млрд грн от приватизации в 2018 и 2019 годах.