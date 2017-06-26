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Инфографика В Украину идет жара

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идет жара
Лето / Фото: telegraf.com.ua

Прогноз погоды на неделю

26.06.17 7289
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В ближайшую неделю в Украине установится жаркая погода, местами пройдут дожди  с грозами.

Так говорится в прогнозе погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине пройдут дожди с грозами. Наиболее жаркая погода будет в центре - до +32°. На севере столбик термометра поднимется до +27°, на юге и востоке до +30°. На западе обещают +29°.

Прогноз на 26 июня

 

Во вторник, 27 июня, по стране практически без осадков. Днем на востоке до +32°, в остальных регионах +24°...+30°.

Прогноз на 27 июня

 

В среду, 28 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +32°.

Прогноз на 28 июня

 

В четверг в Украине ожидаются грозовые дожди. Ночью по стране +17°...+22°, днем на юге и западе до +33°.

Прогноз на 29 июня

 

В пятницу солнечно и без осадков. В центре и на юге местами +35°, в остальных регионах +27°...+34°.

Прогноз на 30 июня

 

1 и 2 июля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +12°, на остальной территории +13°…+22°. Днем температура по стране +25°...+35°. В воскресенье ночью на западе до +11°, днем в Украине +24°...+35°.

Прогноз на 1 июля

 

Прогноз на 2 июля

 

Народный прогноз

26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода.

27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

29 июня — Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

30 июня — Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

1 июля — Ярилов день. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.

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