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Главная » Страна » Минимальные 150 баллов для поступления в медицинские вузы уже набирать не надо

Минимальные 150 баллов для поступления в медицинские вузы уже набирать не надо

Минимальные 150 баллов для поступления в медицинские вузы уже набирать не надо
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

При этом идея минимальных проходных баллов остается актуальной

27.06.17 364
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Наличие обязательного минимума в 150 баллов по ВНО для поступления в высшие учебные заведения на медицинские специальности было отменено, однако идея минимальных проходных баллов остается.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проблема со 150 баллами была в том, что эта инициатива была введена уже после того, как завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание. Если бы это было известно до регистрации на него, то абитуриенты могли бы принять осознанное решение и, понимая, что могут не набрать 150 баллов, могли подаваться на другие специальности", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, полностью эту идею не отменяют. Однако планируют установить проходной балл (не обязательно в 150 баллов) не только на медицинские специальности, но и на другие.

Гриневич подчеркнула, что в случае принятия такого решения, оно должно быть опубликовано заранее.

Напомним, 16 тысяч участников АТО нуждаются в лечении.

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