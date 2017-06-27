Харьковский горсовет обыскивают сотрудники ГПУ и СБУ

Следователи Генеральной прокуратуры при поддержке Службы безопасности Украины проводят обыск в нескольких департаментах Харьковского горсовета в рамках дела о выделении земли по "кооперативной схеме". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные директора Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко.

"Они пришли ровно в 16:42, за три минуты до окончания рабочего дня. Сейчас следователи Генпрокуратуры в сопровождении бойцов СБУ проводят очередной обыск по делу о выделении земли жилищно-строительным кооперативам", - сказал Сидоренко.

Напомним, 21 февраля этого года в Харьковском горсовете уже проводили обыски по данному делу.

Кроме того, еще раньше, 15 сентября 2016 года, следователи Генпрокуратуры провели обыски в Харькове по делу о выделении 600 га земли по так называемой кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес, и в нескольких департаментах горсовета.

Речь идет об искусственно созданных жилищно-строительных кооперативах, которые не соответствуют условиям, прописанным в законе для таких кооперативов, поэтому они не имели права получить землю бесплатно.