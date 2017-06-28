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Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Фото: infosmi.net

С момента принятия действующий Основной Закон Украины менялся шесть раз

28.06.17 94
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В среду, 28 июня Украина отмечает 21 годовщину принятия своего Основного Закона - Конституции.

В этот день в 1996 году, в 9 часов 18 минут, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины, напоминает Укринформ

Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорной и тяжелой работы, консультаций, кризисов и договоренностей. Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" – в октябре того же года была образована Конституционная комиссия.

После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе – оглядываться уже не на кого. 

Это эпохальное событие изменило многие положения парламентской концепции новой Конституции. В период с 1991 по 1996 год комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались. 

Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, на предоставлении равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которых объединились представители "партии власти", предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями. 

В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Принятие Конституции независимой Украины стало выдающейся победой правоцентристских пропрезидентских сил и национального лагеря, который их поддержал. 

В целом, за тоненькой брошюрой, которой является Конституция Украины, - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и "Русскую правду" эпохи Киевской Руси, и казацкие и гетманские конституции, включая Конституцию Пилипа Орлика - одну из первых в Европе, и Конституцию Украинского государства 1918 года.

С момента принятия нынешний Основной Закон Украины менялся шесть раз. Сейчас идет конституционная реформа. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157, и вообще не может быть изменена.

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