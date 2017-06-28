Заявление на регистрацию брака теперь можно подавать онлайн

Министерство юстиции презентовало новую услугу – электронную подачу заявления на регистрацию брака в "Онлайн дом юстиции". Желающим заключить брак можно подать заявление в три клика мышкой. Об этом заявил начальник Главного управления юстиции Украины в городе Киеве Станислав Куценко, передает Укринформ.

"В целом эта услуга работает в рамках "Онлайн дома юстиции", который начинался с юстиции города Киева, а сейчас работает для каждого украинца. Вскоре все электронные сервисы Министерства юстиции могут перейти на "Онлайн дом юстиции" и каждый сможет им пользоваться", – сказал Куценко.

Он отметил, что главная функция "Онлайн дома юстиции" – это получение услуг без контакта с чиновником.

На сайте Министерства юстиции доступны основные услуги – это регистрация бизнеса, регистрация общественных организаций, СМИ. Также там можно получить информацию об электронной цифровой подписи, и наиболее популярные среди граждан – это услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Именно в этом разделе можно подать совместную онлайн-заявку на регистрацию брака, она сразу попадает на обработку данных к представителям юстиции и работает с государственными реестрами. Соответственно наши сотрудники видят, что именно эта пара хочет заключить брак. И уже не нужно идти в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, занимать очередь, потому что мы делаем это в онлайн-режиме и все это максимально просто", – отметил Куценко.

По его словам, самое главное, что эта услуга стала логическим дополнением проекта "Брак за сутки", когда не нужно ожидать 30 дней для того, чтобы подать заявку, а затем зарегистрировать брак.

В то же время, заместитель министра юстиции Гия Гецадзе добавил, что таким образом они устраняют очереди, а как только устраняются очереди – минимизируются риски коррупции.

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов подчеркнул, что выход в онлайн является наиболее востребованным среди молодого поколения, а также наших граждан, которые проживают на оккупированных территориях.

"Мы там не можем оказывать наши услуги, потому что там нет органов государственной власти. И само получение услуг в онлайне по защищенным каналам... позволяет нашим гражданам, которые проживают на оккупированных территориях, иметь связь с государством", – сказал Петухов.

Он также уточнил, что на регистрацию брака прийти нужно один раз, а перед этим необходимо подать отсканированные копии документов, уплатить регистрационный сбор онлайн и выбрать определенную дату – тот день и время, которое вы пожелаете.