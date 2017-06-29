Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб

Убийство полковника ГУР Максима Шаповала, неудачное покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева — не первые в череде преступлений, по одной из версий следствия совершённых в Украине иностранными спецслужбами. Фокус рассказывает о том, как зарубежная агентура орудует под носом у СБУ

В понедельник неподалеку от центра Киева на воздух взлетел старый неприметный мерседес. Сила взрыва была такой мощности, что обломки разбросало на сотни метров. Водитель погиб. Это был полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Деятельность офицера засекречена, но по информации, просочившейся в медиа, становится понятно, что он руководил украинским подразделением, работающим на оккупированных территориях, и находил доказательства участия России в войне на Донбассе. Его убийство стало демонстративным актом, призванным показать: даже в столице Украины никто не должен чувствовать себя в безопасности.

Убийства в тылу

В начале июня на одной из тихих улочек Подола припарковался джип. Сидевший в авто мужчина, представившийся журналистом французского издания, попросил чеченского добровольца Адама Осмаева, с которым записывал интервью, пересесть на заднее сиденье, чтобы сделать совместную фотографию. Спустя несколько секунд он взял коробку, замаскированную под подарок, выхватил оттуда пистолет и открыл огонь по Осмаеву. Реакция его супруги Амины Акуевой была молниеносной — та быстро достала свой наградной пистолет Макарова и всадила в нападавшего четыре пули. В больнице выяснилось, что киллер — российский бандит Артур Денисултанов. В 2009 году его уже допрашивала полиция Австрии в связи с угрозами убить беженца из Чечни по поручению Рамзана Кадырова. В своих показаниях он говорил о существовании неких списков на отстрел людей, неугодных руководству Чечни, а отделом по их ликвидации якобы руководил президент РФ. В случае с Осмаевым убийца, вероятно, приехал выполнять задание по целям из нового списка — украинского.

Одним из самых громких дел, к которому, как утверждают украинские правоохранители, причастна ФСБ, стало дерзкое убийство в марте этого года бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Убийство произошло в центре Киева. Незадолго до гибели беглый российский депутат, получивший украинское гражданство, предложил МВД создать Центр украинско-российских расследований для изучения коррупции в высших эшелонах российской власти. Обеспечивал безопасность высокопоставленного беглеца один из подчиненных погибшего Максима Шаповала.

Охрана Вороненкова его не спасла — раненый телохранитель застрелил киллера только после гибели жертвы. Убийцей оказался Павел Паршов, разыскиваемый в Украине за экономическое преступление. До этого он какое-то время скрывался в Москве, а после умудрился вступить в Нацгвардию, где прослужил год. Украинские правоохранители считают, что российские спецслужбы завербовали Паршова в столице РФ.

Украина является объектом гибридной агрессии, и диверсионно-террористическая война на территории нашей страны неизбежна

Заказчика убийства Вороненкова должен установить суд, но его предполагаемое имя друзья покойного уже называют. "Не думаю, что Путин поднимает трубку и говорит: "Не убить ли нам кого-то сегодня?" Просто иногда появляется человек, имеющий карьерные проблемы, который хочет отличиться перед руководством, — рассказывает Фокусу Илья Пономарёв, экс-депутат Госдумы РФ, также сбежавший из России. — В случае с Вороненковым им стал генерал ФСБ Феоктистов. Путин уронит скупую мужскую слезу, скажет: "Ну что ж ты так, не согласовав с руководством" и даст ему новое назначение".

Кроме беглецов из РФ, в зоне пристального внимания иностранных спецслужб находятся участники АТО. Осенью прошлого года Ивана Мамчура, экс-сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны, в подъезде одной из ровенских многоэтажек застрелил дважды судимый гражданин Украины Олег Смородинов. До этого киллер занимался слежкой за другими украинскими военнослужащими. "На территории РФ я сотрудничал с ФСБ, — рассказывает он на видео допроса. — Шёл разговор о деньгах, смогу ли проехать по Украине и выявить людей. Кременчуг, Шепетовка, Львов, Пустомыты, Ровно, Кривой Рог, Харьков. Был привезён пистолет из Москвы. Увидев меня, [Мамчур] дёрнулся в мою сторону. Я выстрелил. Приехал в Москву, доложил об исполнении задания. Подтверждение оттуда: "Цветок сорван. Видели в СМИ".

По словам народного депутата, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Смородинов проходил подготовку в составе группы из 50 человек на территории РФ. Будущих киллеров учили скрытному наблюдению, планированию убийства и отходу с места преступления. "Программа подготовки была начата в конце 2015-го — начале 2016 года, — рассказывает Геращенко. — Задача была такая, что они расходный материал, их не жалко. Это только одна группа, их может быть несколько".

На самого Геращенко также готовилось покушение. СБУ в январе сообщила о задержании двух неоднократно судимых граждан Украины. Они изучали маршруты следования политика, должны были подорвать машину депутата. Задержали их сразу после получения взрывного устройства. Парламентарий считает, что стал мишенью из-за сайта "Миротворец", на котором публикуются данные о сепаратистах и их пособниках. "Я слышал о списке [лиц, которых необходимо ликвидировать]. Судя по тому, что на меня было покушение, я в этом списке есть. Убийство в Ровно было тренировкой, после киллера переправили в Киев, здесь он получил новое задание, но его взяли", — рассказывает депутат.

Одним из фигурантов списка, о котором говорит Геращенко, возможно, был и полковник Александр Хараберюш, возглавлявший управление военной контрразведки СБУ Донецкой области. В конце марта в Мариуполе его машину взорвали. Офицер скончался на месте. По версии силовиков, как и в случае с убийством журналиста Павла Шеремета, бомбу на дистанционном управлении под авто заложила женщина. Это убийство правоохранители связывают с местью подконтрольных Федеральной службе безопасности России боевиков "ДНР/ЛНР". Те не смогли простить Хараберюшу успешных диверсий в неподконтрольных Украине Луганске и Донецке, а также выявление агентуры в украинских спецслужбах.

ОПАСНАЯ ФСБ. В Украине ведётся системная работа по подготовке убийств неугодных Кремлю людей

Похитить незаметно

Кроме убийств на территории Украины спецслужбы РФ занимаются похищением людей. В ноябре 2014 года из Киева в Россию вывезли бывшего крымского милиционера и участника Майдана Александра Костенко. Предположительно это сделали сотрудники ФСБ. В Брянске он сбежал, но вернуться в Украину через официальные пункты пропуска на границе не мог. Из Крыма через Керченский пролив за ним выехал отец, Фёдор Костенко, перевёз в оккупированный Симферополь, где сын скрывался несколько месяцев. В феврале 2015-го бывшие сотрудники крымского СБУ, перешедшие на службу в ФСБ, Александра Костенко нашли, сутки пытали, после чего объявили о задержании, предъявив обвинения в нападении на "Беркут" во время Революции достоинства и незаконном хранении оружия. Отец Костенко, единственный, кто знал подробности похищения сына, приехал на материковую Украину, дал пресс-конференцию, но исчез на обратном пути в Крым. О его судьбе ничего не известно. Похищенному Александру Костенко оккупационный суд полуострова дал более трёх лет тюрьмы.

Несколько раз российские агенты пытались отомстить бывшему офицеру пограничной службы ФСБ Илье Богданову, перешедшему на сторону Украины. Первый раз его планировали убить в 2015 году — заказ, по словам Богданова, получил один из бывших сотрудников харьковской милиции, связанный с лидером террористической организации "Оплот" Романом Жилиным. В следующий раз организацией похищения занялся завербованный российским ГРУ экс-депутат Харьковского облсовета Владимир Россоха. Исполнителями он нанял действующих сотрудников харьковской полиции. Они и стали слабым звеном в плане — накануне похищения не выдержали и сдались. Правоохранители предложили Богданову провести инсценировку для выявления всей цепочки. "Меня предупредил отдел внутренней безопасности полиции, что по мне работает группа, исполнители получили деньги, приехали меня брать, но забоялись и сдались, — рассказывает Богданов в комментарии Фокусу. — Заказчик об этом был не в курсе. Я мог отказаться, но меня украли бы в любом случае, не эти, так другие. Организаторы были настроены очень серьёзно".

В итоге Богданов согласился на спецоперацию. Сдавшиеся полицейские надели ему на голову балаклаву, привезли в квартиру, для максимальной реалистичности перед Россохой избили и накачали наркотиками. После бросили на пол, сфотографировали, фото отправили в Москву. Оттуда сразу же перевели деньги. Дальше его перевезли в Харьков, где украинские спецслужбы арестовали всех, кроме россиянина, который должен был забрать Богданова на границе.

$2 тыс. требовал контрабандист за переправку из Украины в Россию похищенного агентами ФСБ Ильи Богданова

Организаторы преступления прошли хорошую подготовку. По словам Богданова, Россоха был психологически подготовлен, заряжен идеологически и хорошо мотивирован. Все задержанные агенты даже разговаривали в одной интонации, по всей видимости, готовил их один человек. Агентуре помогал представитель криминалитета — контрабандист, занимавшийся провозом людей через границу. За обычных трудовых мигрантов из Китая он запрашивал $200, за Богданова — $2 тыс.

Нежданные свидетели

В череде преступлений, которые совершают иностранные спецслужбы на территории Украины, отдельным пунктом стоят похищения людей, просящих убежища в нашей стране. В 2012 году российского оппозиционера Леонида Развозжаева похитили у офиса организации "Право на защиту", куда он обратился за юридической помощью для получения статуса беженца. "Его похитили прямо около нашего офиса, — рассказывает Дарина Толкач, координатор организации. — Мы как раз сделали перерыв в нашем внутреннем интервью, он вышел на улицу, и его упаковали в машину. Люди без масок, ничего примечательного никто не заметил".

Правозащитники сразу же подали заявление в милицию, но опрашивать их начали только через несколько недель, когда местонахождение Развозжаева установили. Оказалось, что российского оппозиционера вывезли в Москву. Его арестовали, пытали, выбив признательные показания в разбое и подготовке массовых беспорядков в России. Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв считает, что без содействия СБУ не обошлось: "Сотрудники СБУ обеспечили эксфильтрацию Развозжаева в Россию. Доказать это трудно, поскольку все ходы Леонида по украинской земле были известны до момента похищения, а потом о нём неизвестно ничего. Те, кто занимался организацией, зачистили хвосты". После Евромайдана по просьбе Пономарёва СБУ провела внутреннее расследование, но результатов, по его словам, оно не дало.

Кроме ФСБ на территории Украины в разное время проявлялись следы работы спецслужб других стран. В 2011-м палестинский инженер Дирар Абу-Сиси, женатый на украинке, для безопасности решил пере­ехать с семьёй в Украину. В Харькове он сел в поезд до Киева, но в столицу не доехал. Пропал без вести. Через несколько дней Абу-Сиси обнаружился в тюрьме на севере Израиля, где палестинца приговорили к длительному тюремному заключению по обвинению в сотрудничестве с "Хамас". Доподлинно неизвестно, действовал ли "Моссад" на территории Украины. У похитивших его людей, по словам соседа Абу-Сиси по купе Андрея Макаренко, были удостоверения сотрудников СБУ.

После Евромайдана подобная практика не прекращалась. Так, в 2016 году беженца из Узбекистана попыталась похитить Служба национальной безопасности этой страны. Она известна тем, что преследует своих граждан по всему миру и специализируется на похищении и доставке беглецов обратно на родину. "Его похитили в центре Киева. За ним следили, и когда он вышел в аптеку, его сбили с ног, затащили в машину и повезли в сторону границы, — рассказывает правозащитник Максим Буткевич, сокоординатор проекта "Без границ". — Его подвергли очень жестоким пыткам, чудом он вырвался из машины и сбежал. Нашли его окровавленного, со связанными руками уже в Чернигове. По словам Буткевича, никаких документов похитители не предъявляли, как сотрудники украинских правоохранительных органов себя не позиционировали, операцию проводили спокойно и с полной уверенностью в собственной безнаказанности.

Кроме ФСБ на территории Украины в разное время проявлялись следы работы спецслужб других стран

Украина является объектом гибридной агрессии, и диверсионно-террористическая война на территории нашей страны неизбежна. Бывший фээсбэшник Илья Богданов уверен, что в Украине ведётся системная работа по подготовке убийств не­угодных Кремлю людей. О списке на ликвидацию Богданов слышал лично, когда его похититель Владимир Россоха общался с российским гэрэушником. "Россоха сказал: "Давайте быстрее деньги, людей нужно отпускать, полицейские на работе". А гэрэушник ему отвечал: "Напомните им, что есть список, там работы на год", — вспоминает Богданов.

Ключевым органом, на который возложена обязанность бороться с иностранной агентурой в нашей стране, является Служба безопасности. Чтобы узнать, как СБУ защищает украинцев от диверсий, убийств и похищений со стороны иностранных спецслужб, Фокус обратился в СБУ с соответствующим запросом. В течение двух недель ежедневно нам обещали прислать ответ, но не прислали. Каковы причины нежелания СБУ рассказать о том, защищены ли украинцы от происков зарубежной агентуры, доподлинно неизвестно. Предположим лишь, что, глядя на список преступлений, совершённых иностранными спецслужбами на территории Украины, похвастаться выдающимися успехами в борьбе с ними СБУ не может. Тем не менее дискуссионная площадка Фокуса для СБУ открыта. Если, конечно, украинским спецслужбам есть что сказать.