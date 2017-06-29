Во Львове молния убила двух человек

Еще двое с тяжелыми ожогами доставлены в больницу

Во Львове в результате удара молнии в дерево у Левандовского озера пострадали четыре человека, двое из которых погибли. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

На станции скорой медицинской помощи сообщили, что погиб мужчина 30 лет и девочка 9 лет. Еще двое: мужчина 1981 года рождения и его сын 10 лет, - с тяжелыми ожогами госпитализированы в 8-ю городскую клиническую больницу.

"Госпитализированы двое: отец и сын. Сына положили в реанимацию. Отец с состоянием средней тяжести госпитализирован в инфарктное отделение ", - рассказал главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранець.

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