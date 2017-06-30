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Лёд тронулся. Как проходит суд по делу о госизмене Януковича
Фото: Станислав Козлюк / Тиждень.ua

Лёд тронулся. Как проходит суд по делу о госизмене Януковича

Процесс над бывшим президентом Украины будет заочным — беглец так и не вышел на связь с судом по скайпу или другим способом. Тем не менее процесс обещает быть интересным и долгим

Милан Лелич - 30.06.17 57
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Уже очевидно, что анонсированный генпрокурором Юрием Луценко блиц-процесс над Виктором Януковичем будет длиться дольше, чем хотелось бы главе ГПУ. Шансов на вердикт к 24 августа, Дню независимости, о чем ранее говорил Луценко, почти нет. За два месяца слушаний прошло всего шесть судебных заседаний, и лишь на последнем из них Оболонский райсуд Киева наконец-то определился с форматом процесса. Начата процедура специального судебного производства, то есть суд будет проходить в заочном режиме, без участия самого обвиняемого. Дело о госизмене Януковича выглядит сравнительно простым, если сравнивать его, например, с другими делами о преступлениях во время Майдана и российской аннексии Крыма. Предметом рассмотрения является лишь один эпизод, а именно: короткое письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину и Совету Федерации от 1 марта 2014-го, в котором он просит использовать российские войска для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Следующее судебное заседание назначено на 6 июля, а пока Фокус описывает расстановку сил всех участников процесса на этом этапе.

Позиция прокуратуры

Суть обвинений против экс-президента: своими действиями Янукович способствовал аннексии Крыма и ведению Россией агрессивной войны против Украины. В длинном обвинительном акте, который на заседании 29 июня поочередно зачитывали прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, обстоятельно изложены общеизвестные факты, вроде того, что в 2010 году Янукович стал президентом, а во времена Революции достоинства российские СМИ активно нагнетали истерию вокруг «украинских фашистов на Майдане». По сути же Януковичу вменяют сговор с российской властью с целью легитимации её агрессивных действий против Украины, а общая сумма убытков, которую, по версии обвинения, нанёс экс-президент — 1,8 трлн грн. По словам руководства прокуратуры, именно благодаря письму Януковича Россия получила хоть какие-то основания для вторжения в Украину.

Линия прокуратуры очевидна: максимально ускорить процесс и как можно быстрее приступить к рассмотрению доказательств по делу и вызову свидетелей. А раз Янукович не хочет приезжать в Украину (где прокуратура гарантирует ему круглосуточную надёжную охрану) и не отказывается принимать участие в процессе через видеоконференцию, следовательно, судить его надо в заочном режиме.

Позиция защиты

Суть обвинений против экс-президента: своими действиями Янукович способствовал аннексии Крыма и ведению Россией агрессивной войны против Украины

Адвокаты заняли противоположную позицию — максимально затянуть процесс и поставить под сомнение его легитимность, чтобы потом выиграть слушания уже в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

К примеру, невозможность Януковича лично прибыть в Украину защита объясняет тем, что его жизни здесь угрожает опасность. Адвокаты даже ходатайствовали (безуспешно) о допросе людей, охранявших Януковича во время его бегства из Украины, — когда, по словам самого экс-президента, в его машину «стрылялы».

Что касается допроса Януковича по видео, то адвокаты настаивали на том, чтобы его организовали в порядке оказания международной правовой помощи, для чего суд должен отправить в РФ соответствующий запрос. Против этого резонно протестуют прокуроры — ведь российская власть вряд ли будет хоть как-то помогать Украине в деле, в котором её саму обвиняют в ведении войны. Тем более в Москве избрали любимую тактику — «ихтамнет» — и отрицают сам факт какого-либо письма Януковича, хотя его ранее на весь мир показывал покойный ныне посол РФ в Организации Объединённых Наций Виталий Чуркин.

Защита Януковича уже пообещала обратиться в ЕСПЧ с жалобой на заочный формат процесса, поскольку суд перед вынесением этого решения отказался рассматривать четыре тома замечаний адвокатов.

Защитники оспаривают даже сам факт того, что Янукович просил Путина ввести войска в Украину. По их версии, он говорил не о «введении», а об «использовании» войск, хотя в чём состоит принципиальная разница между этими двумя понятиями, внятно объяснить не могут.

Несомненно, во время изучения материалов дела и допроса свидетелей защита и далее будет по полной использовать все процессуальные возможности, которые предоставляет законодательство, чтобы максимально затянуть дело, придать ему политический характер и создать новые поводы для обращения в Европейский суд по правам человека. 

Позиция суда

Адвокаты Януковича апеллируют к ангажированности судебной коллегии в этом деле. По их словам, на всех трёх судей есть нерассмотренные жалобы в Высшем совете правосудия, что даёт возможность власти оказывать на них давление. Но по внешним признакам такое давление, если оно и имеет место, пока не особо проявляется. С одной стороны, суд удовлетворил главное требование прокуратуры — о заочном процессе, с другой — сделал это лишь со второй попытки. А ранее суд объявлял недельный перерыв в деле, поскольку адвокат Януковича Виталий Сердюк потерял голос за время продолжительных выступлений, что явно не соотносится с желанием генпрокурора Луценко закончить процесс как можно скорее.

Как выглядит по-настоящему подконтрольный власти суд, украинцы могли видеть ровно шесть лет назад, когда в Печерском райсуде слушалось «газовое дело» Юлии Тимошенко. Тогда судья Родион Киреев удовлетворял все прихоти обвинения и отказывал защите в десятках ходатайств, а слушания длились ежедневно с утра до позднего вечера, чтобы побыстрее вынести обвинительный приговор.

Как процесс будет развиваться дальше

После перерыва суд начнет изучать вещественные, аудио- и видеодоказательства, потом перейдёт к допросу свидетелей. Только со стороны прокуратуры их заявлено почти полторы сотни, в том числе топ-политики вроде Александра Турчинова, Арсена Авакова, Арсения Яценюка. Наверняка во время их допросов в суде прозвучат громкие политические заявления, могут всплыть новые подробности событий конца зимы — начала весны 2014-го, потому процесс над Януковичем должен стать одним из главных событий Украины во время летнего политического затишья.

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