Минобороны создаст собственное подразделение для борьбы с кибератаками

В Министерстве обороны появится подразделение для борьбы с киберугрозами. При его создании будет учитываться положительный опыт Литвы, и участвовать специалисты НАТО. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает Укринформ.

Кроме того, Полторак сообщил, что Минобороны успешно отбило последнею хакерскую атаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрэнерго хочет создать совет инфраструктурных компаний для предупреждения кибератак

"Мы с этой проблемой справились достаточно удачно. Она не повлияла на состояние боеспособности Вооруженных сил, не повлияло на систему управления войсками и ходе выполнения боевых задач в зоне АТО", - отметил Полторак.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.