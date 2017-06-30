Общий радиационный фон в зоне отчуждения – в пределах нормы, его измеряют каждые 2 минуты

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализировала пожар на территории Лубянского лесничества в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20:15 на площади 7 га", - сказано в нем.

Продолжается тушение пожара.

Авиация ГСЧС сбросила около 184 тонн воды (41 сброс).

Общий радиационный фон в зоне отчуждения – в пределах нормы, его измеряют каждые 2 минуты.

К тушению пожара привлечено 36 единицы техники и 125 человек личного состава, из них от ГСЧС 16 единиц техники и 63 человек личного состава (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П).

На месте происшествия работает оперативная группа главного управления ГСЧС в Киевской области.

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Напомним, 29 июня в чернобыльской зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.