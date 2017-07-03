В Украине началась дополнительная сессия ВНО

В Украине сегодня, 3 июля, стартует дополнительная сессия ВНО.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Сегодня тестирование начинается с украинского языка и литературы;
4 июля состоится дополнительная сессия по английскому и русскому языкам;
5 июля – по математике;
6 июля – по истории Украины;
7 июля – по биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам;
10 июля – по географии;
11 июля – по физике;
12 июля – по химии.
Напомним, высшие учебные заведения могут самостоятельно устанавливать минимальные вступительные баллы по внешнему независимому оцениванию.