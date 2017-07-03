Тему рынка земли изымают из меморандума МВФ, - СМИ

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда.
Об этом AgroPortal сообщил источник, близкий к переговорам сторон в США.
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"На сегодня между Порошенко и Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша", - добавил источник.
Напомним, в апреле постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше заявил, что проведение пенсионной и земельной реформ, а также приватизации являются проверкой для правительства Гройсмана.