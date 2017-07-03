Об изменениях движения общественного транспорта в Киеве теперь можно узнать в Facebook

Для удобства пассажиров Киевпасстранс создал отдельную страницу в социальной сети Facebook, где можно найти информацию о временных изменениях движения общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпасстранс".
В коммунальном предприятии отметили, что на столичных дорогах часто случаются пробки, ДТП, проводятся ремонтные работы, перекрывается движение и т.д.
Зачастую это приводит к нарушению работы наземного транспорта: изменению расписания, блокировке и корректировке маршрутов.
Теперь такую информацию можно найти на странице "Изменения движения / КП "Киевпасстранс".
Также для оперативного информирования пассажиров на официальном сайте предприятия созданы специальные разделы "Пассажирам - Расписание" и "Пассажирам - Временные изменения движения", где можно ознакомиться с изменениями движения наземного общественного транспорта.
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