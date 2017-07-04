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Украина получила от НАТО оборудование для разминирования

Украина получила от НАТО оборудование для разминирования
Иллюстративное фото

Пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, металлодетекторы, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию

04.07.17 434
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Организация североатлантического договора (НАТО) предоставила пиротехническим подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оборудование на 64 тыс. евро.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.

Помощь предоставлена НАТО в рамках проекта поддержки проведения гуманитарного разминирования в Украине.

Помимо этого,  при поддержке НАТО ученые Украины и Норвегии разрабатывают проект создания ЗD-миноискателя, способного установить место взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.

Напомним, пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу.

 

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