Украина получила от НАТО оборудование для разминирования

Организация североатлантического договора (НАТО) предоставила пиротехническим подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оборудование на 64 тыс. евро.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В частности пиротехники получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.
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Помощь предоставлена НАТО в рамках проекта поддержки проведения гуманитарного разминирования в Украине.
Помимо этого, при поддержке НАТО ученые Украины и Норвегии разрабатывают проект создания ЗD-миноискателя, способного установить место взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.
Напомним, пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу.