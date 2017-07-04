Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца

1

Пенсионный возраст и повышение страхового стажа. Несмотря на рекомендации международных партнёров повысить в Украине пенсионный возраст, Кабмин от этой затеи отказывается. Правда, формально. Де-факто повышение пенсионного возраста произойдёт из-за увеличения страхового стажа — продолжительности срока официального трудоустройства, в течение которого человек платит взносы в Пенсионный фонд.

С 2018 года в 60 лет на пенсию смогут выйти те, у кого есть 25 лет страхового стажа. Каждый год этот показатель будет увеличиваться на год. В 2028-м в 60 лет на пенсию выйдут только те, у кого есть 35 лет страхового стажа.

Если стаж от 16 до 25 лет — на пенсию можно выйти в 63 года.

Если трудовой стаж меньше 15 лет — в 65 лет.

Те, у кого нет 15 лет страхового стажа, после 65 лет будут получать государственную социальную помощь.

Недостающий страховой стаж можно будет "докупить" (не больше двух лет). По подсчётам Фокуса, покупка первого года страхового стажа обойдётся украинцам почти в 17 тыс. грн, а второго — примерно в 13 тыс. грн.

2

Размер пенсий. Минимальная пенсия при наличии страхового стажа 30–35 лет будет на уровне прожиточного минимума.

При наличии 30–35-летнего стажа после 65 лет украинцы будут получать пенсию на уровне 40% от минимальной зарплаты (при условии, если сумма не меньше размера прожиточного минимума).

Если страхового стажа нет — минимальная пенсия.

С 1 октября 2017 года при начислении пенсий будут использовать единый показатель средней зарплаты — 3764 грн.

3

Работающие пенсионеры. Пенсионеры, продолжающие работать, снова начнут получать выплаты в полном объёме. С 1 октября 2017 года больше не будет удерживаться 15% пенсий работающих пенсионеров, как это было с марта 2015 года.

4

Страховая выплата в случае травмы на рабочем месте. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты при несчастном случае на производстве будет на уровне 10 размеров прожиточного минимума.

5

Индексация пенсий. Пенсии каждый год планируют автоматически индексировать. Половина индексации будет зависеть от увеличения средней зарплаты, вторая половина — от инфляции.

6

Все на равных. Депутаты, госслужащие, прокуроры, представители местного самоуправления, дипломаты, журналисты и учёные будут получать пенсию наравне с остальными. Специальные пенсии не предусматриваются, все перейдут на общее пенсионное обеспечение.

Пенсии, которые сейчас получают граждане, выплачивать не перестанут.

7

Отмена налогообложения пенсий. Солидарная система освобождается от возмещения доплаты до прожиточного минимума, единого взноса за работающих инвалидов на предприятиях УТОС, УТОГ, выплаты помощи на проживание инвалидам войны и участникам боевых действий, от расходов на финансирование льготных пенсий.

8

Пенсии шахтёрам. Минимальный размер пенсии шахтёрам, проработавшим не менее 15 лет (для мужчин) и 7,5 лет (для женщин), предусмотрен в размере 80% средней зарплаты по Украине, а не средней зарплаты шахтёра, как было раньше. При этом сумма пенсии должна быть не меньше трёх прожиточных минимумов для людей, потерявших дееспособность.

9

Льготные пенсии. Льготный выход на пенсию остаётся у женщин, воспитывающих пятерых детей, инвалидов с детства — после 50 лет, участников боевых действий — после 55 лет, лилипутов и диспропорциональных карликов — после 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, у слепых и людей с инвалидностью с детства І группы — после 50 лет для мужчин и 40 лет для женщин (только при наличии стажа не меньше 15 лет у мужчин и 10 лет у женщин).

Р. S. До 1 октября Кабинет министров представит законопроекты о введении профессиональной пенсионной системы для тех, кому меньше 35 лет, и о модернизации пенсий военнослужащих.