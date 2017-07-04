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Главная » Страна » Государство оставит себе 15 особо важных предприятий, остальные продаст

Государство оставит себе 15 особо важных предприятий, остальные продаст

Государство оставит себе 15 особо важных предприятий, остальные продаст
112.ua

Правительство хочет избавиться от 893 компаний

04.07.17 1040
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Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.

Соответствующие нормы содержатся в утвержденном Кабинетом министров на заседании во вторник стратегическом видении управления государственными предприятиями, сообщают СМИ.

"Наши государственные предприятия являются неисчерпаемым источником фискальных рисков. Финансовые проблемы государственных предприятий в конце концов становятся проблемами бюджета и высасывают средства, которые могли бы быть использованы на более важные вещи, чем спасение хронически неприбыльного бизнеса. Именно поэтому нам необходимо радикально сократить количество государственных предприятий, а часть передать в концессию", - отметил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Согласно документу, в государственной собственности должны остаться 15 особо важных государственных и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций. Это компании, которые являются государственными естественными монополиями ("Нафтогаз Украины», "Укрзализныця" и другие) или же выполняют общественно важные функции в оборонной сфере, сфере здравоохранения, стандартизации и метрологии, социальной политике, тем самым предоставляя государству инструменты для выполнения своих функций.

В то же время 359 объектов государственной собственности планируется передать в концессию (право временного использования частными субъектами хозяйствования), что позволит значительно увеличить общий экономический эффект от их деятельности. К таким объектам относятся аэропорты, лесные хозяйства, автомобильные дороги и др.

Также документ определяет перечень предприятий, над которыми временно отсутствует контроль или отсутствует возможность осуществлять государством права собственности. Эти предприятия находятся на территории временно оккупированных территорий и на территории ОРДЛО. Правительство сможет принять решение относительно этих предприятий после восстановления контроля над ними.

Напомним, Кабинет министров Украины 4 июля одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов. Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас - 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо 5) - крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две - аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые - через электронную площадку Prozorro. При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение 3 лет после ее проведения. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Условия приватизации будут утверждаться Кабинетом министров и могут предусматривать аукцион с условиями и аукцион без условий. В случае отсутствия покупателя будет возможность снижения цены на объект на 25-50%. Также приватизация будет возможна и посредством изучения ценовых предложений.

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