С начала лета в водоемах Украины утонули 43 ребенка

В Украине на водоемах с начала лета утонули 43 ребенка. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, передает пресс-служба ведомства.

Наиболее резонансными стали случаи в Днепропетровской области. Сначала правоохранители зафиксировали гибель двух подростков, которые утонули в канале. Чуть позже в водоеме утонул 5-летний мальчик, который на мгновение остался без внимания взрослых.

В Киевской области 8-летняя девочка без разрешения взрослых поехала с десятилетней подругой на велосипедах в соседнее село и во время игры у водоема поскользнулась и упала в пруд.

"За время проведения общегосударственных профилактических мероприятий во время летнего отдыха и оздоровления детей в территориальные органы полиции доставлено почти 300 детей, которые находились без присмотра взрослых", - сообщил Бабич.

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Он также отметил, что в течение первого месяца лета к административной ответственности привлечено 3,9 тыс. лиц - за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Относительно этих граждан составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.