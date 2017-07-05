Украина получила от НАТО оборудование для разминирования

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили новое современное оборудование на сумму 64 тыс. евро от Североатлантического альянса (НАТО). Церемония передачи состоялась 4 июля в Киеве при участии председателя ГСЧС Украины Николая Чечеткина и заместителя генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорина Дукару, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня на востоке Украины террористические группировки используют новейшие системы вооружения и образцы боеприпасов, поэтому Службой прилагает максимальные усилия по техническому переоснащению пиротехнических подразделений, в том числе путем налаживания международного сотрудничества. Особенно большое значение имеет реализация совместного проекта НАТО и ГСЧС "Оказание поддержки проведению гуманитарного разминирования в Украине", благодаря которому удалось восстановить деятельность разграбленных террористами пиротехнических подразделений в Донецкой и Луганской областях", – отметил Чечеткин.

Пиротехники ГСЧС получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.

Председатель ГСЧС также отметил, что Североатлантический альянс первым откликнулся на запрос Украины о помощи, когда в марте этого года в городе Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная с пожарами и детонацией боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ.

В свою очередь заместитель генсека НАТО отметил, что в условиях проведения на востоке Украины АТО вопросы гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей являются крайне важными. Именно поэтому НАТО оказывает пиротехническим подразделениям ГСЧС помощь и в техническом оснащении, и в проведении тренингов и обучений для украинских специалистов.

Заместитель генсека НАТО также подчеркнул, что в рамках сотрудничества Альянса с украинской властью отечественных специалистов привлекают к различным исследовательским проектам, проводимым под эгидой Альянса.

В частности, участники встречи обсудили проект создания ЗD-миноискателя, который сейчас совместно разрабатывается учеными Украины и Норвегии. Задачей проекта, реализуемого при поддержке НАТО, является разработка уникального устройства, которое в любой почве сможет установить место залегания взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях. По убеждению Дукару, реализация этого проекта позволит существенно уменьшить количество пострадавших от взрывоопасных предметов.