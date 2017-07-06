Хотел не денег, а медаль. Как фигурант "янтарного" дела Поляков убеждал комитет в своей невиновности

Четыре дня абсурда — так назвал происходящее в Регламентном комитете парламента на этой неделе Назар Холодницкий, возглавляющий Специализированную антикоррупционную прокуратуру. После рассмотрения комитетом представления на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова, в интервью журналистам прокурор признал, что у него сдают нервы. Неудивительно: дело, в котором есть видео- и аудиозаписи разговоров о взятках народным депутатам, в рамках которого была зафиксирована передача меченых денег, усилиями членов комитета превратилось в дело о политическом преследовании.

Не выдерживали нервы и у генерального прокурора. После того как член комитета Сергей Шахов ("Воля народа") заявил Юрию Луценко, дескать, "за правдой пойдёшь — ноги до жопы сотрёшь", генпрокурор покинул заседание. Правда, вскоре вернулся. "Это катарсис: либо мы строим эту страну на основе принципа "закон один для всех", либо возвращаемся во времена Януковича, когда страной правила мафия", — заявил Луценко.

Напомним фабулу дела. Следствие утверждает, что народные депутаты Максим Поляков ("Народный фронт") и Борислав Розенблат (БПП, представление на которого комитет будет рассматривать в пятницу 7 июля) получили взятку в размере $15 тыс. (по $7,5 тыс. на каждого) за лоббирование в Раде интересов компании "Фуджейра". Речь идёт о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно добычи янтаря и ввоза в страну соответствующего оборудования. В роли представителя иностранной компании выступила агент НАБУ Катерина Сивоконь. На заседании комитета продемонстрировали запись разговоров Сивоконь с помощницей Полякова Татьяной Любонько, в ходе которой обсуждались тарифы и условия оплаты услуг нардепов.

Первая часть денег, $5 тыс., агент передала помощнице 22 ноября 2016 года в ресторане "Смородина". В тот же день Поляков, как утверждает следствие, поручил Любонько купить на эти деньги два телефона iРhone 7 для себя и своей жены. Позже детективы изъяли в магазине меченые купюры на сумму $1,8 тыс., которыми были оплачены гаджеты, а один из этих телефонов изъяли у жены депутата, о чём сообщил Назар Холодницкий.

Несложно спрогнозировать, что мнение комитета по делу другого фигуранта "янтарного" расследования Борислава Розенблата будет аналогичным

28 ноября в ресторане "Вареничная Катюша" Сивоконь передала Любонько оставшиеся $2,5 тыс., предназначавшиеся для Полякова. 24 ноября агент передала $7,5 тыс. охраннику Розенблата Богуславу Ярощуку во время встречи в ресторане "Три вилки".

В представлении на Полякова ГПУ квалифицирует действия депутата по статьям 368 (получение взятки), 369-2 (злоупотребление влиянием) и 240 (нарушение правил охраны и пользования недрами) Криминального кодекса Украины. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

Сам Поляков подтвердил, что встречался с Катериной Сивоконь, а о том, что его помощница брала у "представительницы иностранной компании" деньги, не знал. "Мне сказала моя помощница, что есть международная компания, самая большая в мире по переработке янтаря, которая хочет работать в Украине, — рассказал Поляков. — Понимая всю проблематику сферы переработки янтаря, я с ней встретился. Эта аферистка мне лично предложила деньги. На что я ей ответил, что этого не надо делать. Я предложил ей провести всё на государственном уровне — на уровне премьера, вице-премьера, чтобы их не раскатывали на деньги. Она спросила: "Какая ваша выгода?" Я ответил: "Очень простая — я себе медаль повешу, что привёл такого инвестора в страну".

Преследование со стороны НАБУ депутат объясняет своей деятельностью против главы ведомства Артёма Сытника, которого он публично обвинял в подозрительном обогащении. Поляков также отметил, что лично у него не нашли никаких меченых денег, а сам факт передачи ему наличности не доказан. Кроме того, в записях НАБУ есть разговоры депутата с помощницей в мессенджере WhatsApp, которым Поляков, по его словам, на тот момент не пользовался. Депутат также обвинил правоохранителей в том, что они демонстрируют записи разговоров выборочно: так, не опубликован его разговор с агентом НАБУ в ресторане "Феллини", во время которого политик, как он утверждает, отказывался от денег. "Не существует никакого дела Полякова и дела Розенблата. Есть разговор, где меня провоцируют, а я говорю "денег не нужно", — заявил депутат.

Провокацией назвал действия НАБУ однопартиец Полякова Георгий Логвинский, пришедший на заседание комитета с очевидной миссией защитить коллегу по фракции. Опытный адвокат, а с начала этого года — вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил о том, что детективы нарушили статью 370 Криминального кодекса (провокация взятки), а в получении денег за разработку законопроектов нет ничего криминального. "В чём преступление? В том, что кто-то подал законопроект? "Депутатский контроль" (объединение, в которое входит Поляков. — Фокус) — это общественная организация, в уставе которой записано, что они лоббируют и пишут законопроекты. Законопроект — это собственность автора, то есть если юридическое лицо пишет законопроект, то оно имеет право получить за это деньги. Это позволено законом. То есть по вашей логике, если посольство США дало деньги Центру противодействия коррупции, это тоже преступление", — заявил Логвинский. Никаких данных о заключении договора между "Депутатским контролем" и компанией "Фуджейра" на данный момент не существует, а само понятие лоббизма в Украине не узаконено.

Исполняющий обязанности главы Регламентного комитета Павел Пинзенык назвал дело Полякова политическим. "В отношении народных депутатов со стороны правоохранительной системы действует презумпция вины. Если против 421 депутата внесено уже 10 представлений, а ещё больше находятся под подозрением, даже статистически это говорит о том, что, по мнению правоохранителей, среди депутатов намного больше преступников, чем в целом по популяции", — отметил депутат.

Вердикт комитета стал предсказуемым: признать представление на привлечение Полякова к уголовной ответственности мотивированным, но недостаточно подтверждённым доказательствами. Что касается представлений ГПУ о согласии Рады на задержание и арест нардепа, то их комитет признал немотивированными и необоснованными. Свой вывод комитет направил главе ВР, а ещё обратился к генпрокурору Луценко с предложением расследовать действия сотрудников НАБУ, совершивших "провокацию подкупа".

Несложно спрогнозировать, что мнение комитета по делу другого фигуранта "янтарного" расследования Борислава Розенблата будет аналогичным.