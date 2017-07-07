Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы по расследованию "янтарных схем", в участии в которых подозревается народный депутат от БПП Борислав Розенблат. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Учитывая значительный общественный интерес НАБУ и САП публикуют видеоматериалы, продемонстрированные во время заседания комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, посвященного рассмотрению представление о снятии депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест Борислава Розенблатта", – говорится в сообщении.

Видеоматериалы получены при осуществлении детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры негласных следственных действий, которые проводились с соблюдением требований действующего законодательства в рамках расследования.

Напомним, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов. Статья, по которой народного депутата Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.