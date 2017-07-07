Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арест

Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания.

"Комитет считает, что представление на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового, поддержание и внесение в Верховную Раду генпрокурором Юрием Луценко является законным и мотивированным, а также достаточно обоснованным. Комитет учитывает информацию Генпрокурора относительно возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и внегласных детективно-розыскных действий, а также провокации подкупа… В ходе расследования будет предоставлена правовая оценка указанными действиям. Этот вывод предлагается направить спикеру Верховной Рады вместе с представлением и объяснениями народного депутата Украины Борислава Розенблата", - заявил и.о. главы комитета Павел Пинзеник.

Данное решение члены комитета приняли единогласно.

Кроме того, был рассмотрен проект вывода комитета относительно представления генпрокурора на дачу согласия на задержание народного депутата.

"Комитет считает, что указанное представление является законным, мотивированным, достаточным и обоснованным. Комитет принимает решение отправить соответствующий вывод и представление спикеру Верховной Рады Андрею Парубию", - добавил Пинзеник.

Стоит отметить, что принятие данного решения поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.

После этого комитет поддержал представление главы ГПУ об избрании Розенблату меры пресечения в виде ареста. В ходе голосования принятие данного решения также поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.

Напомним, опубликованы видеоматериалы о коррупции Розенблата.