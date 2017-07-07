Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арест

Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арест

Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арест

Народного депутата ждут непростые времена

07.07.17 200
000

В пятницу, 7 июля, регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры относительно народного депутата Борислава Розенблата.

Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания.

"Комитет считает, что представление на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового, поддержание и внесение в Верховную Раду генпрокурором Юрием Луценко является законным и мотивированным, а также достаточно обоснованным. Комитет учитывает информацию Генпрокурора относительно возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и внегласных детективно-розыскных действий, а также провокации подкупа… В ходе расследования будет предоставлена правовая оценка указанными действиям. Этот вывод предлагается направить спикеру Верховной Рады вместе с представлением и объяснениями народного депутата Украины Борислава Розенблата", - заявил и.о. главы комитета Павел Пинзеник.

Данное решение члены комитета приняли единогласно.

Кроме того, был рассмотрен проект вывода комитета относительно представления генпрокурора на дачу согласия на задержание народного депутата.

"Комитет считает, что указанное представление является законным, мотивированным, достаточным и обоснованным. Комитет принимает решение отправить соответствующий вывод и представление спикеру Верховной Рады Андрею Парубию", - добавил Пинзеник.

Стоит отметить, что принятие данного решения поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.

После этого комитет поддержал представление главы ГПУ об избрании Розенблату меры пресечения в виде ареста. В ходе голосования принятие данного решения также поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.

Напомним, опубликованы видеоматериалы о коррупции Розенблата.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Опубликованы видеоматериалы о коррупции РозенблатаГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в ДонбассеРегламентный комитет Рады не поддержал снятие неприкосновенности с Лозового

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39208
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7464
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12184
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4744
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3404
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6832
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1520
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1959
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2645
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3932
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9114 / 15719
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 3430 / 4618
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3216 / 4282
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 2869 / 3511
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2673 / 3013
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2094 / 2560
  7. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1636 / 1890
  8. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1583 / 1808
  9. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1553 / 1796
  10. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 1343 / 2296
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 66 / 4618
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 58 / 15719
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4282
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12 / 12184
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 11 / 2560
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 8 / 2296
  7. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1324
  8. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 4 / 39208
  9. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 3 / 7464
  10. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 3 / 1265
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.