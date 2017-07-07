Парламентский комитет поддержал снятие иммунитета с Розенблата и его арест

В пятницу, 7 июля, регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры относительно народного депутата Борислава Розенблата.
Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания.
"Комитет считает, что представление на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового, поддержание и внесение в Верховную Раду генпрокурором Юрием Луценко является законным и мотивированным, а также достаточно обоснованным. Комитет учитывает информацию Генпрокурора относительно возможного злоупотребления властью и служебными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и внегласных детективно-розыскных действий, а также провокации подкупа… В ходе расследования будет предоставлена правовая оценка указанными действиям. Этот вывод предлагается направить спикеру Верховной Рады вместе с представлением и объяснениями народного депутата Украины Борислава Розенблата", - заявил и.о. главы комитета Павел Пинзеник.
Данное решение члены комитета приняли единогласно.
Кроме того, был рассмотрен проект вывода комитета относительно представления генпрокурора на дачу согласия на задержание народного депутата.
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"Комитет считает, что указанное представление является законным, мотивированным, достаточным и обоснованным. Комитет принимает решение отправить соответствующий вывод и представление спикеру Верховной Рады Андрею Парубию", - добавил Пинзеник.
Стоит отметить, что принятие данного решения поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.
После этого комитет поддержал представление главы ГПУ об избрании Розенблату меры пресечения в виде ареста. В ходе голосования принятие данного решения также поддержали 5 членов комитета, 3 – воздержались.
Напомним, опубликованы видеоматериалы о коррупции Розенблата.