Ранившему украинского журналиста военному грозит 7 лет тюрьмы

Военнослужащий, который ранил в Кривом Роге журналиста Вячеслава Вовка, незаконно приобрел оружие, носил и хранил его без цели.
Об этом сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на представителей местного отдела полиции.
"Работниками полиции изъято огнестрельное оружие, снаряженное боевыми патронами. Огнестрельное оружие подозреваемый в совершении преступления незаконно приобрел, носил и хранил без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
В данный момент военнослужащий находится в изоляторе временного содержания под стражей.
Напомним, 7 июля во время командно-штабных учений по территориальной обороне в городе Кривой Рог получил огнестрельное ранение оператор местного телеканала. Он предложил принять участие в съемках постановочного кадра и выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После этого оператора завели в здание, и через несколько минут все, кто был на улице, услышали глухой хлопок. Пострадавший был немедленно направлен в больницу и прооперирован.