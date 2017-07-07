Вашингтон нашел замену Виктории Нуланд

Государственный департамент США назначил бывшего посла в НАТО Курта Фолькера специальным представителем по Украине.
Об этом информирует "Европейская правда".
Как пояснили в Госдепе, "Фолькер будет координировать все усилия Государственного департамента по разрешению конфликта, который начался, когда Россия вторглась в Крым, а позже и в восточную Украину".
Ранее такую роль в пределах своих полномочий выполняла бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
Напомним, Курт Фолькер является карьерным дипломатом и специалистом по Европе, который также работал в Белом доме. В 2008-2009 он был постоянным представителем США при НАТО.