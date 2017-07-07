ВККС признала главу Верховного суда Романюк добропорядочным

Члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добродетели (ОСД) на избрание действующего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка в новый состав Верховного суда. Об этом сообщают Українські Новини.

Раннее ОСД наложил вето на избрание кандидата судьей нового Верховного Суда, обвинив его в недобропорядочности.

Причиной для такого решения стала информация о том, что его 26-летней дочери Кристине Романюк, также работающей в Верховном Суде, была подарена квартира в Печерском районе Киева и автомобиль Land Rover.

Романюк заявил, что данная 1-комнатная квартира в старом доме была куплена его племянником, имеющим значительные доходы в сфере ИТ-технологий, а затем подарена его дочери в связи с переездом племянника во Львов.

Автомобиль, по словам главы Верховного Суда, был украден в январе 2013 года и находится в розыске.

Романюк также заявил, что сожалеет о своей публичной поддержке "диктаторских законов" от 16 января 2014 года.

"Я судья, а не политик. Я допустил политическую ошибку", - сказал он.

Глава Верховного Суда подчеркнул, что до сих пор терзает себя за эту ошибку.

Кроме того, ОСД вменяет Романюку то, что он инициировал рассмотрение в Конституционном Суде конституционности создания нового Верховного Суда и открытого конкурса на должности судей.

Романюк, в свою очередь, заявил, что не видит противоречия в его участии в конкурсе и сомнении в законности этой процедуры.

Несмотря на все аргументы ОСД, члены ВККС приняли решение о признании кандидата соответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики. За преодоление вето проголосовали 11 членов ВККС при минимально необходимых 11. Трое членов квалификационной комиссии высказались против такого решения.