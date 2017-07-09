Скандальный Кива заявил, что возглавил Соцпартию

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я решил возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с самой длинной партийной историей. Соответствующее решение было только что принято на съезде партии", - написал он.

Кива заявил, что именно политическими средствами можно совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь рабочих, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность страны.

"В ближайшее время СПУ вернет себе передовые позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране. Мы защитим право народа на достойную и безопасную жизнь. А все мои коллеги и соратники, как на фронте, так и в системе МВД, могут рассчитывать на мою всестороннюю поддержку", - пообещал Кива.