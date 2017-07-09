Сегодня Тиллерсон прибудет в Украину для встречи с Порошенко

Церемония встречи госсекретаря США состоится в 13:00 на крыльце Администрации президента

9 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев и встретится с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Белого дома.

Ожидается, что в ходе визита Тиллерсон выразит приверженность США территориальной целостности Украины.

"Госсекретарь вновь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно поощряя правительство Украины продолжать осуществление реформ, которые укрепили бы экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", – говорится в сообщении.

На сайте украинского президента сообщается, что церемония встречи Тиллерсона состоится в 13:00 на крыльце АПУ.