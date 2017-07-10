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Главная » Страна » НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи

НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи

НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

Недавно Альянс предоставил Украине современное оборудование для киберзащиты

10.07.17 35
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Североатлантический альянс планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112 Украина.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи. Недавно мы предоставили Украине современное оборудование для киберзащиты, помогаем ключевым правительственным институциям, чтобы лучше расследовать инциденты в сфере кибербезопасности похожий на тот, который произошел недавно", – сказал Столтенберг. 

Напомним, сегодня, 10 июля, в Украину с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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