НАТО выделил Украине €40 млн через 10 трастовых фондов

Организация Североатлантического договора (НАТО) выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов. Об этом на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции по результатам заседания комиссии "Украина – НАТО" сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг , передают Украинские новости.

"НАТО будет и в дальнейшем предоставлять Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро в поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

По его словам, средства будут задействованы в таких отраслях как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация.

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Ранее сообщалось, что НАТО предоставит Украине оборудование для спутниковой связи.

Организация Североатлантического договора (НАТО) поддерживает усилия Украины в реализации реформ в сфере безопасности и обороны и приветствует достигнутый в их проведении прогресс.