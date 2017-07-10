Конфликт в Донбассе унес жизни 3 тысяч мирных жителей, – Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что за время конфликта в Донбассе погибли почти 3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по результатам заседания комиссии Украина-НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО констатировал, что конфликт на востоке Украины до сих пор отнимает много жизней, были убиты более 10 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. мирных жителей", – говорится в сообщении.

Столтенберг назвал единственным путем решения ситуации и восстановления мира в Украине имплементацию минских соглашений.

"Очевидно, что режим прекращения огня не соблюдается. Мы также обеспокоены увеличением угрозы для наблюдателей ОБСЕ. Минские договоренности остаются единственным путем к миру", – резюмировал генсек.

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Ранее сообщалось, что НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи, а недавно Недавно Альянс передал Украине современное оборудование для киберзащиты.

Также сообщалось, что НАТО выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов. Средства будут задействованы в таких отраслях как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация.