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Оснований повышать цену газа для населения нет, - Кабмин

Оснований повышать цену газа для населения нет, - Кабмин
Фото: ridus.ru

По идее, до 1 апреля 2018 года цена не должна меняться

10.07.17 224
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Министерство энергетики и угольной промышленности не видит оснований повышать цены на газ для населения в следующий отопительный сезон.

Об этом заявил замглавы Минэнергоугля Игорь Прокопив на брифинге в Киеве, передает ряд СМИ.

"Мой прогноз следующий – цена газа для населения меняться не будет. Мы завершили все расчеты, сообщили правительству, в высшие кабинеты. Я думаю, что на днях это будет озвучено. Причин, которые бы вынуждали поднимать цену на газ для населения, нет", – заверил Прокопив.

Напомним, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. 22 марта 2017 года Кабмин продлил до 1 апреля 2018 года спецобязательства "Нафтогаза" и других субъектов рынка газа по поставкам газа потребителям.

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