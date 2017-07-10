Биометрический контроль для иностранцев на границе Украины должен заработать с нового года

В первую очередь, это будет касаться российских граждан

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать к 1 января 2018 года.

Так он прокомментировал итоги сегодняшнего заседания Совбеза.

"Соответствующие поручения получили все органы государственной власти: обеспечить пересечение границы нашей страны по биопаспортам, а также обязательное снятие биометрических данных – это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украины имеет соответствующее соглашение. В первую очередь, это будет касаться российских граждан"", - цитирует Турчинова "Интерфакс-Украина".

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При этом Турчинов подчеркнул возможность запустить эту систему раньше намеченных сроков при условии, что будет готова соответствующая инфраструктура.

По словам секретаря Совбеза, с 2018 года в Украине будет введена электронная система предварительной регистрации граждан РФ, планирующих пересечь украинско-российскую границу.

В свою очередь, как уточняет "Громадське", для создания системы проверки биометрических данных всех иностранцев, пересекающих украинскую границу, выделят 300 млн гривен.

Напомним, у граждан третьих стран, въезжающих в страны ЕС, будут снимать отпечатки пальцев.