Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » САП готовит 40 уголовных дел против народных депутатов

САП готовит 40 уголовных дел против народных депутатов

САП готовит 40 уголовных дел против народных депутатов
Назар Холодницкий / Фото: news.pn

Назар Холодницкий подтвердил эту информацию

10.07.17 360
500

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовит 40 уголовных дел против народных депутатов.

Об этом сообщил и.о. председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник в эфире "112 Украина". 

"У меня была информация о том, что около 50 готовых к передаче дел формируется в правоохранительных органах на народных депутатов. Я поставил такой вопрос руководителю САП Назару Холодницкому прямо во время одного из заседаний комитета по вопросам регламента, и господин Назар дословно сказал "Ну не 50, а 40". 

Отметим, что 21 июня, Юрий Луценко направил в парламент представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко").  

Представление против Михаила Добкина из "Оппоблока" комитет рассмотрит 12 июля.

Напомним, Розенблата исключили из фракции БПП.

 

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В проекте закона о реинтеграции Донбасса прописан механизм освобождения оккупированных территорийПарубий: Все представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рада может рассмотреть 13 июляПланов громадье. Что должна успеть Верховная Рада перед летними каникулами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1714
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 4099
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 20474
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2409
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 884
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1896
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1033
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3311
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1123
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1914
  1. Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко 5097 / 5684
  2. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4372 / 4867
  3. Засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет 1999 / 2282
  4. Азербайджанец в Ровно жестоко избил участника АТО 1858 / 2093
  5. Tesla Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов 1715 / 1831
  6. Наемники, воюющие против Украины, вербуются организацией United Continentale 1461 / 1688
  7. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1380 / 4355
  8. Siemens предприняла юридические меры для предотвращения установки своих турбин в Крыму 1341 / 1519
  9. Пленный россиянин Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту 1242 / 1394
  10. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1129 / 20474
  1. Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко 21 / 5684
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 11 / 2651
  3. Наемники, воюющие против Украины, вербуются организацией United Continentale 9 / 1688
  4. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 8 / 1078
  5. Ryanair может отказаться от полетов в Украину, – Омелян 6 / 834
  6. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 6 / 606
  7. В Украине заработал проект виртуальных посещений суда 5 / 407
  8. Пленный россиянин Агеев подтвердил, что служит в РФ по контракту 5 / 1394
  9. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 5 / 1896
  10. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 5 / 41149
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.