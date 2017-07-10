Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовит 40 уголовных дел против народных депутатов.

Об этом сообщил и.о. председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник в эфире "112 Украина".

"У меня была информация о том, что около 50 готовых к передаче дел формируется в правоохранительных органах на народных депутатов. Я поставил такой вопрос руководителю САП Назару Холодницкому прямо во время одного из заседаний комитета по вопросам регламента, и господин Назар дословно сказал "Ну не 50, а 40".

Отметим, что 21 июня, Юрий Луценко направил в парламент представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, а именно: Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко").

Представление против Михаила Добкина из "Оппоблока" комитет рассмотрит 12 июля.

Напомним, Розенблата исключили из фракции БПП.