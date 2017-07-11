За месяц безвизом с ЕС воспользовались 95 тыс. украинцев

За первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тыс. украинцев воспользовались правом беспрепятственного посещения стран Евросоюза. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС", - написал он.

По его словам, во въезде в страны Евросоюза отказали всего 50 гражданам Украины.

"Большинство отказов - за неподтверждение цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир", - написал Слободян.

Напомним, с 11 июня 2017 года все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, получили возможность посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.