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Главная » Страна » За месяц безвизом с ЕС воспользовались 95 тыс. украинцев

За месяц безвизом с ЕС воспользовались 95 тыс. украинцев

За месяц безвизом с ЕС воспользовались 95 тыс. украинцев
Фото из открытых источников

Отказали только 50 нашим соотечественникам

11.07.17 180
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За первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тыс. украинцев воспользовались правом беспрепятственного посещения стран Евросоюза. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС", - написал он.

По его словам, во въезде в страны Евросоюза отказали  всего 50 гражданам Украины.

"Большинство отказов - за неподтверждение цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир", - написал Слободян.

Напомним, с 11 июня 2017 года все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, получили возможность посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

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