Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов

Сбытовые газопоставляющие компании (облгаз-сбыты) не могут обосновать задолженность в размере около 10 млрд грн за купленный у национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" природный газ.

Об этом сообщил журналистам глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Сейчас ситуация с облгаз-сбытами критическая. Они должны нам около 30 млрд грн. Это не объясняется задолженностью, которую перед ними имеет бюджет. Она намного меньше - приблизительная разница составляет 10 млрд грн, и мы не можем получить объяснение, почему мы их до сих пор не получили. Это похоже на банальный пузырь, который скоро лопнет, и от этого всем будет только хуже", - сказал Коболев.

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Напомним, 4 июля этого года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины", которая входит в состав активов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", на поставки природного газа конечным потребителям.

В начале апреля Нафтогаз обратился в НКРЭКУ и Антимонопольный комитет с просьбой устранить необоснованную монополию группы компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF, которая занимает значительную долю на рынке распределения и поставок природного газа конечным потребителям. Согласно позиции холдинга, большинство компаний-поставщиков газа (так называемые "облгаз-сбыты") принадлежат группе Group DF и являются ненужными посредниками на рынке газа для населения, поскольку они не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей.

Также в госхолдинге заявляли, что Нафтогаз готов самостоятельно (без помощи облгаз-сбытов) реализовать свой газ конечным потребителям.

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Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

НАК "Нафтогаз Украины" является оптовым покупателем газа по импортному направлению, а также у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Согласно Порядку специальных обязательств, которые возложены на госхолдинг Кабмином, Нафтогаз обязан продавать купленный газ облгаз-сбытам. Таким образом, Нафтогаз не имеет доступа на рынок розничных продаж газа для нужд населения.

