Украина согласовывает законопроект о реинтеграции Донбасса с США, Германией и Францией

Проект закона "Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета" (о реинтеграции Донбасса) Администрация президента обсуждает с ключевыми иностранными партнерами. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Радио Свобода.

Елисеев отметил, ключевая миссия законопроекта – показать стратегию и политику президента на возобновление суверенитета и реинтеграцию оккупированных территорий Востока Украины политико-дипломатическим способом. В основу данного процесса будет положено выполнение Минских соглашений.

"Сейчас мы по поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партерами, прежде всего – США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров", – добавили в АП.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции оккупированного Донбасса. По его словам, данный документ базируется на Минских соглашениях.

Подробности плана реинтеграции Донбасса со ссылкой на собственные источники в ВР сообщили российские СМИ. По данным "Коммерсанта", план реинтеграции Донбасса, который разрабатывают в Администрации президента Украины Петра Порошенко, предусматривает прекращение антитеррористической операции в регионе и введение вместо нее военного положения.