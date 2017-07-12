Гриневич посоветовала, что делать, если электронная база абитуриентов не работает

Министр образования и науки Лилия Гриневич советует абитуриентам подождать час технического перерыва в случае, если электронная база поступающих дает сбои. Так в интервью Радио Свобода она прокомментировала сообщение поступающих о том, что система "легла".

"Когда произошли определенные сбои, и база начала медленнее работать, нам нужно техническое время, чтобы перезагрузить программное обеспечение, и такие технические перерывы могут длиться в течение часа. Если вы зашли и увидели, что технический перерыв, это означает, что она продолжается ориентировочно час и после этого база начнет работать", – сказала Гриневич.

12 июля в 9:00 в Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. По словам министра образования, по состоянию на 11:00 абитуриенты подали 178 заявок на поступление. Министр заверила, что технические проблемы удастся решить, и все желающие смогут подать документы.

"Сегодня база начала работать с 9:00, сейчас уже есть 178 заявлений. Я хочу всех успокоить, до 26 июля вы успеете подать свои документы, то есть у нас есть как минимум три недели нормальной работы, когда можно будет подать документы. Подать документы можно из дома, для тех, кто по какой причине из дома не может этого сделать, вы можете прийти в приемную комиссию любого высшего учебного заведения, и вам помогут это сделать", – отметила Гриневич.

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Прием документов для поступающих, которые хотят учиться в бакалавриате, продлится с 12 до 26 июля. Списки рекомендованных к поступлению по результатам собеседований и по квотам обнародуют 24 июля, а по результатам ВНО – 1 августа.

Абитуриенты, которые хотят поступать в магистратуру, смогут подавать заявки с 17 июля до 24 июля.