Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Госдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданства
Ситуация в Донбассе

Госдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданства

Госдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданства
Фото: vedomosti.ru

Страна-оккупант продолжает попытки внутренне дестабилизировать Украину

12.07.17 116
110

Госдума России приняла закон, позволяющий получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины.

Соответствующие поправки приняты в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан в РФ, пишут российские СМИ.

В частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в законе.

Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "получить справку об отказе от гражданства из Украины сейчас невозможно", что является "известным фактом".

По его словам, граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая направляется в Украину.

Депутат отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года. 

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия считает ужесточение правил въезда в Украину равносильным введению визового режима и пригрозил ответными мерами.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Wizz Air открывает новые маршруты из КиеваЯнукович в течение месяца подаст жалобу на Украину в ЕСПЧ, – адвокатПорошенко предлагает создать Министерство по делам ветеранов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2142
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5178
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 22124
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2888
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1217
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2301
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1197
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4059
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1258
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2256
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 8653 / 9771
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 3963 / 4329
  3. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2764 / 3103
  4. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 2523 / 2791
  5. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 2467 / 2807
  6. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 2108 / 2417
  7. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 2065 / 2242
  8. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 1955 / 2347
  9. В Сумах открывает завод итальянская компания 1721 / 1953
  10. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1684 / 6200
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 26 / 9771
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 17 / 1493
  3. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 14 / 2624
  4. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9 / 22124
  5. Голос Америки. Что США ожидают от украинских чиновников 9 / 1077
  6. Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 9 / 1218
  7. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 8 / 6200
  8. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 8 / 2417
  9. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3103
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.