Госдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданства

Госдума России приняла закон, позволяющий получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины.

Соответствующие поправки приняты в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан в РФ, пишут российские СМИ.

В частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в законе.

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Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "получить справку об отказе от гражданства из Украины сейчас невозможно", что является "известным фактом".

По его словам, граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая направляется в Украину.

Депутат отметил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия считает ужесточение правил въезда в Украину равносильным введению визового режима и пригрозил ответными мерами.