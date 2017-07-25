Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине

В Украине окончательно подготовили самую масштабную реформу образования за все годы независимости. Фокус выбрал главные её новшества, которые на десятилетия вперёд во многом определят будущее не только отечественного образования, но и страны в целом

Старшая школа будет профильной

Предполагается, что последние три года учёбы школьники будут получать либо профессиональное образование, либо профильное с углублённым изучением предметов по выбору. Чтобы уделить больше времени профильным предметам, внедряется понятие интегрированных курсов — это объединение нескольких предметов схожей тематики в один. Например, если речь идёт об истории Украины, то её интегрируют в курс всемирной истории. Будет и пилотный проект для естественных наук. Причём школы получат право самостоятельно выбирать, какие курсы будут объединёнными. Министерство образования и науки прогнозирует, что интегрированный курс с историей выберут многие школы, поскольку и всемирную историю, и историю Украины преподаёт один учитель. С естественными предметами, где учителя ведут разные курсы, будет сложнее. Для 10–11 классов интегрированные курсы МОН предлагает запустить с начала 2018–2019 учебного года.

Все школы станут равны

Реформа предполагает унификацию общеобразовательных учреждений. Относящиеся к средней ступени (5–9 классы) станут гимназиями, а старшая школа — лицеями. Делается это для того, чтобы прекратить злоупотребления статусом, когда в обычной школе, переименованной в гимназию, остаётся прежний уровень преподавания. Также это поможет уйти от социального расслоения между общеобразовательными учебными заведениями.

Все виды обучения легализуют

Законодательно закрепляются специфические формы и виды образования: домашнее, неформальное, когда человек получает знания за пределами учебных учреждений. Если ребёнок изучил предмет на определённом уровне вне школы и может это подтвердить документально, то в школе его не заставят повторно писать контрольные, самостоятельные, сдавать экзамены по этой дисциплине.

Переход от школы знаний к компетентностям

Это значит, что ученик должен не просто владеть неким набором фактов, но и уметь их правильно применять. Например, компетентность в естественных науках предполагает научное понимание природы и современных технологий, способность формулировать гипотезы, собирать данные, анализировать результат. Всего таких компетентностей будет 12.

12 лет обучения вместо существующих 11

Кроме изменений в школьной программе, это приведёт и к реформе высшего образования. Украина перейдёт на систему, которая используется в большинстве цивилизованных стран, когда дополнительный год обучения в профильной старшей школе де-факто заменяет первый год обучения в вузе. В результате для получения диплома бакалавра студенты будут учиться не четыре года, как сейчас, а три. Дополнительный год обучения в школе, а значит, и более зрелый возраст выпускников даст им возможность осознаннее выбрать будущую профессию.

Есть два сценария внедрения 12-летнего школьного образования. По основному из них первые школьники, которые будут учиться 12 лет, пойдут в школу 1 сентября 2018 года. Тогда в последний класс они попадут в 2029-м. По второму сценарию предполагается, что в случае запроса общества и наличия необходимого финансирования перейти на 12-летнее обучение смогут и те, кто уже учится в школе.

Первоклассников будут учить только переподготовленные педагоги

Повысят квалификацию 20 тыс. человек, которые в 2018 году возьмут первые классы. Преподаватель сможет сам выбирать, как улучшить свои знания, — в институтах последипломного образования, других учебных заведения либо у физических лиц — известных специалистов, учителей, мастеров. После этого у педагогов появится возможность добровольно сертифицироваться. В случае успешной сертификации учитель будет получать надбавку в объёме 20% от оклада в течение трёх лет действия сертификата.

Язык обучения

Авторы реформы нашли компромисс между двумя противоположными задачами: одновременно продвинуть украинский язык, но не нарушить право учиться на родном языке, гарантированное Конституцией. Министерство использует европейский опыт. Там в начальной школе большинство предметов изучается на языке национальных меньшинств. Вместе с этим дети учат государственный язык. В средней школе эти языки используют в равной степени, а в старшей язык меньшинства остаётся как отдельная дисциплина, а все предметы изучаются на государственном. Для поддержки украинского языка в школах национальных меньшинств, особенно с неславянским языком преподавания, в начальной школе уберут английский, а дополнительные часы отдадут под изу­чение украинского. В высших учебных заведениях язык национальных меньшинств будет изучаться только как отдельный предмет, а всё образование должно проходить на государственном языке — украинском.

Школы станут автономнее

Органы местного самоуправления перестанут быть дополнительными контролёрами школ. Их функция сведётся к обеспечению условий обучения. Отделы образования лишат контроля над работой учителя, а качеством процесса преподавания займётся независимая от местных властей структура — Государственная служба качества образования. Также предполагают отменить аттестацию школ, дискредитированную коррупцией.

Академическая свобода учителя

Педагог сможет сам распределять количество часов между темами, которые необходимо пройти классу, самостоятельно выбирать программу обучения. Останется лишь главное требование к такому учителю — соответствие результата его работы государственным стандартам образования.

Прозрачность финансирования

Предполагается введение прозрачной отчётности обо всех финансовых поступлениях и тратах школы, с которыми смогут ознакомиться и родители, и учителя, и дети.

Больше самоуправления

Директоров школ будут выбирать на конкурсной основе. На своей должности они смогут работать не больше двух сроков подряд по шесть лет. Таким образом МОН хочет обеспечить ротацию, у молодых кадров появится шанс возглавить школу. При этом директор получит возможность самостоятельно подбирать школьную команду. Благодаря этому отделы образования больше не смогут устраивать на работу в школу нужных им людей, а также блокировать увольнение учителей, не справляющихся со своими обязанностями.

Финансовая автономия вузов

Сейчас учреждения высшей школы считаются бюджетными организациями, поэтому все деньги, которые вузы привлекают со стороны, они переводят на счета Госказначейства. Реформа предлагает им новый статус — получателей бюджетных средств. В таком случае отчитываться перед Госказначейством вузам придётся только за те деньги, которые получены от государства. Ответственность за остальные средства — получение, трату и уплату с них налогов — будет нести руководство учреждений. В таком формате работают ведущие иностранные университеты.

Учить тому, что пригодится в работе

Впервые в Украине на общегосударственном уровне собираются создать механизм связи образования и рынка труда. Национальное агентство профессиональной квалификации обяжут собирать у работодателей профессиональные стандарты, после чего внедрять их в учебный процесс.

Плагиата не будет

Реформа призвана побороть интеллектуальное воровство в образовании, вводя определение академической добропорядочности. Те, кого уличат в плагиате, списывании, фальсификации, не смогут ему соответствовать. Это касается всех этапов образования, начиная с детского сада, заканчивая защитой докторских диссертаций. У обманщиков шансы получить учёную степень, хорошую оценку или важную должность будут стремиться к нулю.