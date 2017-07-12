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Главная » Страна » Запад не готов к силовому конфликту с Россией из-за Крыма, - замглавы Европарламента

Запад не готов к силовому конфликту с Россией из-за Крыма, - замглавы Европарламента

Запад не готов к силовому конфликту с Россией из-за Крыма, - замглавы Европарламента
Граф Ламбсдорфф

НАТО не станет защищать Украину

12.07.17 85
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Запад не готов идти на силовой конфликт с Россией ради того, чтобы вернуть Крым под контроль Украины.

Об этом в интервью DW заявил заместитель председателя Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Германии Александер Граф Ламбсдорфф.

В то же время политик подтвердил позицию западных стран в отношении непризнания аннексии Крыма Россией, которая, по его словам, была "абсолютно и однозначно противозаконной".

"Было совершено грубое нарушение международного права. Мы не признаем действия России в отношении Крыма. Это означает, что даже если фактически возвращение Крыма в Украину невозможно, потому что никто не желает эскалации насилия, с правовой точки зрения, мы не признаем Крым российским. Это абсолютно четкая линия. И практически весь мир придерживается такой позиции", - отметил Ламбсдорф.

При этом евродепутат отметил, что не видит со стороны Кремля готовности обсуждать ситуацию вокруг Крыма. Ламбсдорф также отметил, что среди стран НАТО нет "никакой готовности" для того, чтобы защищать интересы Украины.

"Я вижу готовность стабилизировать ситуацию в Украине, способствовать ее демократическому развитию, экономическому росту. Но дать гарантию соблюдения 5-й статьи Устава НАТО, который расценивает нападение на одну страну НАТО как атаку на все страны Альянса, я не вижу готовности к этому", - сказал немецкий политик на вопрос, нужно ли принимать Украину в НАТО.

Он также добавил, что к этому вопросу нужно подходить с "большим терпением и осторожностью".

Напомним, по словам нового главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, коррупция является одним из основных вызовов, стоящих перед Украиной на пути в НАТО.

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