Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю"

Крупнейшая европейская лоукостер - авиакомпания Ryanair пока не планирует возвращаться к возобновлению переговоров по Украине.
Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает InfoResist.
"Спасибо за ваше сообщение, но нам больше нечего добавить к нашему пресс-релизу от 10 июля", — сказали в лоукостере.
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Так авиакомпания прокомментировала вопрос о том, получала ли она приглашение к возобновлению переговоров и планирует ли к ним возвращаться.
Напомним, 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины".
В "Борисполе" в свою очередь отметили, что лоукост выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин сказал, что из-за ультиматума Ryanair "Борисполь" может понести убытки в 2 млрд грн.