Всемирный банк посчитал, во сколько Украине обходится "неудовлетворительная медицина"

У нас на медицину тратят существенно больше, чем в любой другой стране с похожим уровнем доходов

Украина тратит на медицину значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов – 4% ВВП. При этом качество услуг остается низким. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты со ссылкой на руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фона Зао.

По его словам, система финансирования сферы медицины в нашей стране является крайне неэффективной: Украина тратит на медицину более 4% ВВП – существенно больше, чем любая страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным.

Всемирный банк намерен поддерживать частный сектор в Украине в направлении реформирования системы здравоохранения. На сегодня государственный сектор контролирует реформы в этом секторе. Повышение конкурентоспособности в частном секторе будет способствовать проведению надлежащих реформ, что приведет к улучшению системы в целом.

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Напомним, в 2015 году между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) было подписано соглашение по внедрению в Украине проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей", в рамках которого наша страна получит до $215 млн. Предпосылками идеи проекта стали: низкий уровень здоровья населения Украины, а следовательно снижение ожидаемой продолжительности жизни; медленный процесс реформирования системы здравоохранения; недостаточный уровень экономических возможностей государства, в том числе финансирования медицинской отрасли в целом.