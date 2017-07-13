Евросоюз изменил официальную позицию по антикоррупционному суду в Украине

Если не уничтожить коррупцию на всех уровнях, инвесторы не придут в страну

Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Киеве после завершения саммита Украина-ЕС, передает Европейская правда.

Юнкер отметил, что борьба с коррупцией остается ключевой задачей для Украины – сделано много, но недостаточно.

"До сих пор мы требовали от Украины создания антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы... Мой совет президенту и парламенту: мы соглашаемся на создание антикоррупционной палаты в рамках Верховного суда. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, – сообщил Юнкер. – Если вы не разрушите коррупцию на всех уровнях, инвесторы не придут в Украину".

Напомним, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко проходит девятнадцатый Саммит Украина-Европейский Союз.

Делегацию ЕС представляют президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также участвуют члены правительства Украины и члены ЕК.